Union Napoli Volley, Bonola: «Domani voglio vincere a tutti i costi» Bonola, ex della gara: «Abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata»

C'è una partita che per Paolo Bonola avrà un sapore decisamente particolare. Domani, sabato 14 novembre, alle ore 18:30, il centrale della Union Napoli ritroverà al PalaVesuvio la Conad Reggio Emilia, squadra nella quale ha militato per due stagioni e con cui ha vissuto un'esperienza importante, sia dal punto di vista sportivo che personale.

Una sfida che va oltre i tre punti e che il giocatore non nasconde di sentire particolarmente, come racconta nelle sue dichiarazioni alla vigilia del match. «Sicuramente loro sono in un buon momento e giocano bene. Ho avuto l'opportunità di trascorrere due anni lì, è inutile girarci intorno: mi sono trovato molto bene ed è la città dove ho deciso di stabilizzarmi. Un motivo ci sarà. Per me sarà una partita sentita, perché lì ho amici, ricordi e tanti legami. Sarà una giornata particolare per diversi motivi».

Union Napoli, le parole del centrale Bonola

Bonola non nasconde neppure le ragioni che hanno portato alla fine della sua esperienza in Emilia: «Sono dovuto andare via da Reggio Emilia per forza, perché ho avuto dei problemi con l'allenatore. In realtà sarei rimasto a vita, ma ho preso una decisione difficile ma secondo me in quel momento giusta».

Il centrale, tuttavia, guarda con positività alla sua nuova avventura in Campania: «Qui mi trovo bene, ormai sono abituato ai cambiamenti e sto cercando di prendere tutte le cose belle. Quando ho tempo mi faccio la mia passeggiata a Napoli, la sto vivendo bene e sono contento. A livello pallavolistico mi sento bene in questo momento».

Union Napoli contro Reggio Emilia domani al PalaVesuvio

Passando alla partita, Bonola analizza il momento della Union Napoli, consapevole che la squadra possa ancora esprimere un potenziale superiore rispetto a quanto mostrato finora. «Per noi è un periodo un pochino difficile, nel senso che non stiamo esprimendo un gioco al nostro potenziale. Però abbiamo sicuramente la possibilità di rimetterci in carreggiata, perché siamo ancora all'inizio del campionato e quella di domani è una bella opportunità. Giocando anche in casa dobbiamo assolutamente sfruttarla».

Sulla Conad Reggio Emilia, il giudizio è positivo: «Mi aspetto che saremo lucidi nei momenti importanti, perché sarà una partita tosta. Loro stanno facendo un bel campionato, anche un po' contro le aspettative. È una squadra costruita bene, che gioca bene. Sono certo che sarà una partita molto combattuta».

Non manca anche uno sguardo all'interno dello spogliatoio napoletano: «Il gruppo sta molto bene. Secondo me lo spogliatoio sta rispondendo nel modo giusto a quello che stiamo facendo e sono contento».