Napoli, Scampia: evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato Inizialmente il 59enne ha fornito agli operatori delle generalità false poi la scoperta

La polizia ha arrestato un 59enne per evasione e per false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre transitava, con fare sospetto, in via Ghisleri.

Inizialmente il 59enne ha fornito agli operatori delle generalità false, ma grazie all’intuito degli stessi, si è riusciti a risalire alla sua identità, accertando, altresì, che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.