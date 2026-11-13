Napoli verso il voto e gli attacchi a Manfredi: stasera confronto a Otto Channel

Si accende il dibattito a Napoli in vista del voto per le comunali del 2027. Candidature e problemi della città al centro del confronto in programma stasera a "Punto di vista" (ore 20.20) sul canale 16 di Otto Channel tv.
Ospiti in studio Gennaro Demetrio Paipais consigliere comunale Forza Italia Napoli e Pasquale Esposito, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione comunale per la sicurezza e la legalità. Nel corso del programma - curato e condotto dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo - si parlerà anche delle ultime polemiche con gli attacchi del centro destra nei confronti dell'attuale sindaco della città, Gaetano Manfredi, che ha già annunciato la sua candidatura.
Prevista anche una scheda con le ultime novità sulle candidature al comune di Napoli e un sondaggio tra i cittadini che segnalano i problemi ancora irrisolti. "Punto di vista" andrà anche in replica domenica alle 15 sempre sul canale 16 Otto Channel tv.