La memoria di Salvo D'Acquisto indelebile sulla pietra: cerimonia a Napoli Donata al comando Interregionale carabinieri "Ogaden" una lastra di basalto con l'effigie dell'eroe

Si è svolto questa mattina, presso la sala di rappresentanza del comando interregionale carabinieri "Ogaden", un momento di preghiera in occasione del 106° anniversario della nascita di Salvo D’Acquisto, nato a Napoli, nel quartiere del Vomero, il 15 ottobre 1920, vice brigadiere dei carabinieri, medaglia d’oro al valor militare "alla memoria" e venerabile Servo di Dio.



Alla cerimonia hanno preso parte il comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, il comandante della Legione Carabinieri "Campania" e altre autorità civili e militari, per rendere omaggio alla memoria dell’Eroe.



Durante la celebrazione, il cappellano Militare ha proceduto alla benedizione del quadro raffigurante il Venerabile Servo di Dio Salvo D'Acquisto. Realizzato su una lastra di basalto lavico dell’Etna mediante la tecnica della ceramizzazione, il manufatto è stato donato al Comando Interregionale dall'Ispettore regionale per la Sicilia dell'Anc e dalla Sezione di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina.



L’iniziativa ha rinnovato il ricordo del sacrificio di chi, il 23 settembre 1943, offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti, lasciando una straordinaria testimonianza di coraggio, altruismo e senso del dovere.



La figura di Salvo D’Acquisto continua a rappresentare un riferimento morale per l’Arma e per la collettività, incarnando i valori del servizio, della solidarietà e della dedizione al bene comune.

La benedizione dell’opera ha così suggellato un momento di raccoglimento e memoria, nel segno di una testimonianza umana e istituzionale che custodisce e tramanda il patrimonio etico dell'Arma.