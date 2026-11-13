IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quelli che vanno via Stando ai rumors a gennaio il Napoli sarà sottoposto a una vera e propria rivoluzione...

A leggere e sentire tutto quello che viene scritto e detto, a gennaio il Napoli sarà sottoposto a una vera e propria rivoluzione. Se sarà anche benefica è da vedere. In discussione ci sono le ultime campagne acquisti e gli uomini giunti con esse, ma anche alcuni degli elementi che hanno fatto l'ossatura delle formazioni vincenti di Luciano Spalletti e di Antonio Conte. Con i Lucca, i Neres e i Lang ci sarebbero in lista di sbarco perfino gli Anguissa, i Lobotka e (udite, udite!) i McTominay. Per non parlare dei Beukema e pure dei Buongiorno. Se fosse vero ciò, occorre anche chiedersi chi sarà a guidare tanto la squadra quanto la società.