David Gilmour, questa sera in streaming ‘Live At Pompeii’ Il celebre concerto del 2016 registrato nell'anfiteatro romano davanti a 2600 persone

Tornano i grandi eventi in streming, il rock leggendario dei Pink Floyd in un concerto storico "Live at pompeii" del 1972 era stato proposto lo scorso 24 aprile in streming nel pieno della quarantena del coronavirus per il pubblico italiano, un regalo della band di David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason e Roger Waters dedicato a tutti i fan che si trovano nelle loro case a causa dell'emergenza sanitaria.

Oggi il secondo grande appuntamento on line con il rock. Per la rassegna organizzata all’interno del YouTube Film Festival, David Gilmour ha annunciato che il suo Live at Pompeii, registrato nel celebre anfiteatro nel luglio 2016 e pubblicato nel settembre 2017, verrà caricato in streaming in versione integrale. La versione del 2016 è in realtà il culmine del tour di Gilmour a sostegno del suo ultimo lavoro solista, Rattle That Lock, e oltre ai brani con i Floyd lo ha visto eseguire anche pezzi estratti dal precedente On an Island.

I due show di Gilmour presso l’anfiteatro di epoca romana, furono ripresi dalle telecamere di Gavin Elder e testimoniati da un album dal vivo pubblicato nel 2017. Come si legge nella didascalia del video pubblicato su YouTube i due live di David Gilmour sono stati “i primi concerti rock per un pubblico nell’anfiteatro romano, e, per due sole notti, una folla di 2.600 persone si trovava esattamente dove i gladiatori avrebbero combattuto nel primo secolo d.C.”

Questa la setlist:

5 A.M.

Rattle That Lock

Faces of Stone

What Do You Want from Me

The Blue

The Great Gig In the Sky

A Boat Lies Waiting

Wish You Were Here

Money

In Any Tongue

High Hopes

One of These Days

Shine On You Crazy Diamond

Fat Old Sun

Coming Back to Life

On an Island

Today

Sorrow

Run Like Hell

Time / Breathe (Reprise)

Comfortably Numb

Beauty