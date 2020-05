Enzo Avitabile rilancia la petizione per il Cotugno Il maestro napoletana sposa l’iniziativa del consigliere Marciano

“La petizione per l’Ospedale Cotugno sta diventando sempre di più una grande iniziativa di popolo. Grazie al maestro Enzo Avitabile, grande storica voce di Napoli” afferma il consigliere Regionale del Pd Antonio Marciano nel condividere il video che il maestro Enzo Avitabile ha diffuso sui social per promuovere la petizione lanciata dal consigliere dem, per promuovere l’Ospedale Cotugno in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

“Vorrei far sentire con questo video la mia vicinanza a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Cotugno, come senso di gratitudine per tutto quanto hanno fatto e continueranno a fare - ha scritto sui social Enzo Avitabile - Vi voglio bene e sono orgoglioso di voi. Invito la mia città ad amarsi e stimarsi di più”.