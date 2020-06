Maxi murale con Pino Daniele accoglierà turisti a Napoli Sarà realizzata da Jorit sulla facciata del Palazzo Alto delle Ferrovie dello Stato

Di tutti i murales che Jorit ha realizzato a Napoli questo sarà sicuramente il più spettacolare ed è destinato a caratterizzare in maniera inequivocabile il volto della piazza che si apre sulla stazione centrale. Pino Daniele, simbolo culturale per la città e non solo, accoglierà i turisti che arrivano a Napoli.

L'iniziativa artistica nasce grazie a un accordo siglato dalla Fondazione Jorit in collaborazione con l'Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus e Grandi Stazioni immobiliare e Fs sistemi urbani, società del Gruppo FS Italiane.



Lo street artist ha già realizzato opere che sono ormai icone di alcune zone di Napoli come il San Gennaro nel quartiere Forcella, Maradona a San Giovanni a Teduccio, Hamsik a Quarto e i volti degli atleti realizzati al Centro Direzionale di Napoli per le Universiadi 2019. Il cantiere aprirà a fine giugno.