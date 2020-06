Viaggio nella Pandemia: la sfida di Pulcinella a Napoli Dalla crisi sanitaria alla solidarietà. Il nuovo libro di Angelo Iannelli

L’instancabile artista Angelo Iannelli, interprete ufficiale della maschera di Pulcinella, noto con l’appellativo di ambasciatore del sorriso, per il suo impegno sociale e conosciuto anche per le sue iniziative letterarie, oggetto di studio in numerosi istituti scolastici fa parlare ancora di sè.

Iannelli, dopo aver pubblicato le opere: Meraviglie dell’Anima, I Colori della Vita, Io nella Terra dei Fuochi e Professor Pulcinella Lezione di Legalità, ha redatto un nuovo libro oggi più che mai di grande attualità: "Viaggio nella Pandemia la sfida di Pulcinella", edito da Albatros Edizioni con prefazione del virologo Giulio Tarro.

Il libro è composto da 110 pagine, in copertina giganteggia un Pulcinella triste che guarda Napoli con speranza. Il testo è un vero viaggio nella Pandemia, inizia con l’avvento del corona virus nel mondo, trattando vari temi come: la crisi sanitaria, la sperimentazione della cura anticovid, le misure restrittive del governo italiano, la tragedia economica sociale, la scuola, i meno fortunati nel periodo del lock - down, la solidarietà, il terrorismo mediatico, concludendo con il sostegno di pulcinella che con il suo sorriso rialza e salva il mondo. Un diario di chi, prova a sfidare quel dolore, cercando nel dialogo e nel sorriso la speranza e volendo a tutti i costi capire il motivo della tragedia causata dalla diffusione del Covid-19 che ha provocato tantissime vittime nel mondo lasciando ancora paura e sgomento.

Anche Pulcinella, da sempre maschera del buonumore e della socialità, si è fermato a pensare, a piangere e a chiedersi il perché. Sono stati momenti duri e difficili , capaci di attentare seriamente alla possibilità stessa di tornare alla felicità. E’ proprio qui che è intervenuto Pulcinella con la sua ironia e le sue provocazioni, donando a tutti la speranza di un ritorno alla vita normale. Un libro assolutamente da leggere che farà riflettere i lettori come tutti i testi di Angelo Iannelli.