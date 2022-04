Procida Capitale. Manfredi: "Grande occasione per tutti. Grazie a Matterella" Il sindaco di Napoli sull'isola per il grande evento

Ill sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha partecipato all’inaugurazione dell'anno di Procida capitale italiana della cultura nelle due tappe programmate alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: prima l'evento svoltosi al complesso di Terra Murata e poi la cerimonia nell'ex convento di Santa Margherita Nuova. "L’anno della Capitale Italiana della Cultura 2022 - ha dichiarato il sindaco metropolitano - si ispira alla suggestione dei Miti del Mare, l'elemento in grado di unire magicamente la terraferma con le isole. Per Napoli e tutte le località della nostra straordinaria area metropolitana, Procida Capitale della Cultura rappresenta un'occasione storica da cogliere in pieno insieme al Ministero della Cultura, la Regione Campania ed il Comune di Procida - ha aggiunto Manfredi -. Le previsioni dei flussi turistici per Napoli e la sua area metropolitana sono molto favorevoli. La presenza del Presidente Mattarella costituisce un grande segnale di attenzione per i nostri territori che lavorano da mesi per migliorare l'offerta turistica e culturale. Sono grato al Capo dello Stato per l'affetto che dimostra puntualmente nei confronti di Napoli e della sua area metropolitana, nuovamente protagonisti sullo scenario nazionale ed internazionale. La cultura è lo strumento migliore per riattivare le connessioni sociali. In un momento così difficile per le sorti della Pace nel mondo, dobbiamo guardare al futuro con rinnovata speranza".