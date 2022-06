"Sorrento Incontra" edizione 2022, calendario ricco di eventi e protagonisti Il programma degli appuntamenti 2022 della kermesse "Sorrento Incontra", da giugno a settembre

"Sorrento Incontra 2022" è uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione estiva in Costiera e si presenta come un contenitore di eventi, dalla musica all'arte, dalla letteratura al teatro, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.



GIUGNO:

Lunedì 6: Hafez Haidar presenta "Il Fiore dei Cedri" vita e miracoli di Kalil Gibran (Marotta & Cafiero editori) dialoga con l'autore Stefano Di Mauro - Chiostro di San Francesco;

Venerdì 10: Giulio Ferroni presenta "Macchiavelli e la politica: necessità e difficoltà" dialoga con l'autore Luciano Russo - Chiostro di San Francesco;

Venerdì 17: Luca Baroni presenta "Il volo delle Janare" (Morellini Ed.) con letture di Marco Palmieri - Chiostro di San Francesco;

Venerdì 24: Enrico Vanzina presenta "Diario Diurno" (Harper Collins) dialoga con l'autore Antonio Sorella - Chiostro di San Francesco;

Sabato 25: Lorenzo Marone presenta "Le madri non dormono mai" (Einaudi Ed.) dialoga con l'autore Luigi D'Alise - Chiostro di San Francesco;

Giovedì 30: "Sorrento incontra St. Javelin" tavola rotonda sulla mostra St. Javelin in corso ed incontro con alcune donne ucraine e con chi è coinvolto nell'accoglienza - Chiostro di San Francesco;



LUGLIO

Venerdì 8: Concerto "Nello Salza, la tromba del cinema - Omaggio a Ennio Morricone" nel secondo anniversario dalla scomparsa - Parco Ibsen;

Venerdì 29: Oscar Farinetti e Oscar Di Montigny presentano "6 x 2" sei brevi lezioni da due maestri del marketing (Rizzoli) - Chiostro di San Francesco;



AGOSTO

Venerdì 5 e 26: "Nati per leggere" incontro di lettura per bambini da 0 a 6 anni in Villa Comunale;

SETTEMBRE

Venerdì 2: "Anastasia" il Musical - Accademia on Brodway Musical Theatre&Dance Regia di Eleonora Di Maio

Venerdì 9: "Nati per leggere" incontro di lettura per bambini da 0 a 6 anni in Villa Comunale;

Giovedì 15: Renzo Arbore e Marisa Laurito presentano "Ci siamo voluti tanto bene" La nostra amicizia con Luciano De Crescenzo (Mondadori Ed.) dialoga con gli autori Francesco Pinto - Chiostro di San Francesco;

Venerdì 23: Maurizio De Giovanni, Francesco Pinto, Serena Venditto presentano "Gatti neri e vicoli bui" (Homo Scrivens Ed.) dialoga con gli autori Aldo Putignano - Chiostro di San Francesco;

Venerdì 30: "I nuovi linguaggi della musica dal classico al jazz" concerto a cura della Sorrento Modern Orchestra diretta dal Maestro Domenico Guastafierro - Parco Ibsen.