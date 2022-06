All'hotel "Gocce di Capri" il festival del libro con Ingroia, Maresca e Maniaci A Massa Lubrense terzo appuntamento con la rassegna curata da Vincenzo Iurillo e Marco Cocurullo

Sta riscuotendo un'ottima accoglienza da parte del pubblico dell'estate in Penisola Sorrentina la rassegna "Festival Internazionale del Giornalismo e Libro d'Inchiesta" che si tiene a Massa Lubrense presso l'Hotel "Gocce di Capri", spettacolare location con vista su Capri che ospita i protagonisti di libri che trattano i temi più scottanti dell'attualità italiana e non solo.

La rassegna è un progetto del giornalista Vincenzo Iurillo (Il Fatto Quotidiano) e di Marco Cocurullo, patròn dell'albergo dove sono di scena autori e intervistatori.

Lunedì 20 giugno, alle ore 20, il terzo appuntamento con l'avvocato Antonio Ingroia (ex magistrato), il giudice Catello Maresca (già candidato sindaco a Napoli dove è consigliere comunale di opposizione) e Pino Maniaci direttore di TeleJato la cui vicenda ha ispirato la docu-serie tv Netflix “Vendetta - guerra nell’antimafia", lo scontro umano e processuale tra il giornalista di Telejato e Silvana Saguto, ex presidente della Sezione di prevenzione del tribunale di Palermo, finita sotto inchiesta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e radiata dalla magistratura. A intervistare gli ospiti ci sarà Sabina Castelfranco, giornalista di Cbs New.

Prossimo appuntamento il 27 giugno con Stefania Maurizi e il suo "Il Potere Segreto – perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks", ovvero l’organizzazione che ha profondamente cambiato il modo di fare informazione nel XXI secolo sfruttando le risorse della rete e violando in maniera sistematica il segreto di Stato. Ospite Stella Moris, la moglie di Assange con interviste della vicedirettrice del Fatto quotidiano Maddalena Oliva e del giornalista Max Civili.