Unina: al via "CoreAcademy Conversion and Resilience" Indetta una selezione pubblica per l'ammissione

Nell’ambito della cooperazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la KPMG Advisory, Exprivia s.p.a e Dxc Technology, finalizzata alla qualificazione e formazione di studenti, attraverso un percorso formativo denominato “CoreAcademy Conversion and Resilience”, destinato a promuovere la conoscenza e la capacità professionale, tecnica e scientifica nel comparto dei servizi pubblici e, per questa edizione, dei servizi sanitari e socio-sanitari, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per laureati in possesso del titolo di laurea magistrale e triennale per l’ammissione alla ”CoreAcademy. Conversion and Resilience”. Il progetto didattico è articolato su 6 mesi, da svolgersi presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presso le sedi delle aziende partner.

Il percorso formativo oggetto del bando, che si propone di formare figure specializzate nel settore dei servizi pubblici che indaga nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, sarà sviluppato con una metodologia di “blended learning” che prevede una integrazione tra formazione in presenza, didattica di laboratorio e didattica esperienziale, oltre che interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. I discenti che termineranno il percorso didattico-formativo saranno in grado di svolgere funzioni di supporto al middle e al top management, con possibili opportunità di crescita e di sviluppo nella carriera manageriale stessa anche in funzione dell’esperienza successivamente ottenuta, in materia di: pianificazione e gestione di progetti, anche di elevata complessità, definizione di modelli organizzativi di servizi, con particolare riguardo a Enti pubblici nonché enti e organizzazioni operanti nel contesto del SSN e SSR, progettazione e attuazione della trasformazione digitale e servizi innovativi, metodologie e strumenti di Data Analytics e supporto delle attività della direzione strategica aziendale, servizi e soluzioni tecnologiche connesse alla trasformazione digitale applicata al contesto dei servizi pubblici, con particolare riferimento alla Sanità, definizione di modelli e strumenti di rendicontazione contabile e sociale, con specifico riguardo alla misurazione del valore nel settore pubblico, etica applicata all’Azienda e alla gestione dei servizi pubblici.

Il progetto didattico è articolato su 6 mesi e prevede la partecipazione di un numero di 35 persone, di cui 20 laureati triennali, 15 magistrali. L’impegno orario previsto (fino ad un massimo di circa 475 ore) comprenderà lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work in azienda. Le attività formative saranno svolte anche attraverso panel di studio e di progetto organizzati con la partecipazione del personale di Enti del Sistema Sanitario Nazionale. La domanda di ammissione all'avviso di selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on – line attraverso il sito www.unina.it.