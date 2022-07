A Villa Fiorentino Gianluca Morvillo presenta il libro "Salvatore Gonzales" Nell'ambito della rassegna culturale "Incontriamoci in villa"

Ritorna la rassegna "Incontriamoci in Villa" l'appuntamento culturale promosso dalla Fondazione Sorrento che domenica 3 luglio, alle ore 20, nella Villa Fiorentino ospita Gianluca Morvillo con il suo libro “Salvatore Gonzales e altre storie di Antinea” (edizioni Dialoghi).

Dialogheranno con l’autore Antonino Giammarino, direttore artistico della Fondazione Sorrento ed il giornalista Luigi D’Alise. L’ingresso è libero.

Antinea non è un luogo reale, è la trasposizione immaginaria di un qualun-que borgo marinaro del Meridione d'Italia caratterizzato da una sorta d'in-sularità. La gente di Antinea è di indole semplice e pratica, protesa verso il mare più che verso l'entroterra, ed è quasi gelosa della propria specificità. In questo luogo chiuso, in una dimensione quasi atemporale, si intrecciano le vicende degli abitanti che si mescolano e sovrappongono a quelle di tre giovani i quali, al pari dell'intero borgo, sono sospesi tra il desiderio di eva-sione e quello di integrazione.