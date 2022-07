Vecchi e nuovi spettri per un mondo in bilico, il nuovo saggio di Raffaele Lauro Lo scrittore sorrentino annuncia la pubblicazione del nuovo saggio politico in formato e-book

Lo scrittore sorrentino Raffaele Lauro, ex senatore della Repubblica ed ex prefetto antimafia oggi segretario generale di Unimpresa, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo saggio politico intitolato "Vecchi e nuovi spettri per un mondo in bilico - La crisi irreversibile della classe politica italiana (2021-2022)", edito dalla GoldenGate Edizioni di Roma con la presentazione del giornalista Antonio Manzo e la cover di Teresa Biagioli.

Questo saggio è la quarta parte del diario politico di Lauro che copre la XVIII legislatura repubblicana dalle elezioni del 2018 alle prossime del 2023 e raccoglie le riflessioni istituzionali, politiche ed economiche, sugli eventi, nazionali e internazionali, che vanno dall’ottobre 2021 all’estate 2022.

E' anche una selezione degli interventi pubblici tenuti da Lauro in riunioni, convegni e sui media, nella qualità di segretario generale di Unimpresa, incarico assunto nel giugno 2020.

"Vecchi e nuovi spettri per un mondo in bilico" segue i tre precedenti e-book: 1) la prima parte del diario politico, pubblicato nel 2018, dal profetico titolo “L’Italia sul baratro”, con la presentazione del giornalista Fabrizio d’Esposito; 2) la seconda parte del diario, dedicato alla pandemia, pubblicato nel 2020, dal titolo-denunzia, “Io accuso”, con la presentazione del giornalista Vincenzo Califano; 3) la terza parete del diario, dal titolo “L’Occidente in rotta e la crisi delle democrazie”, con la presentazione del giornalista Antonino Siniscalchi, che documenta, in maniera puntuale, dal 2020 all’ottobre 2021, la fragilità delle istituzioni democratiche e la nascita del Governo Draghi, su iniziativa del Presidente della Repubblica Mattarella.

Questo e-book, come i precendeti, sarà scaricabile gratuitamente dal sito dell’Autore, www.raffaelelauro.it, e in esclusiva dal blog on line www.politicainpenisola.it che dal 2018 ha seguito tutte le pubblicazioni del diario politico di Lauro.