Sorrento, al Chiostro di San Francesco il pianista australiano Leslie Howard Giovedì 4 agosto la serata con il fuoriclasse guinness dei primati per la discografia

E' un appuntamento molto atteso quello in programma per giovedì 4 agosto, pre 21.15, al Chiostro di San Francesco che ospita la rassegna "Sorrento Classica 2022", un evento patrocinato dal Comune di Sorrento e organizzato dalla Società Concerti Sorrento diretta dal maestro Paolo Scibilia e che ha una finalità solidale poichè i proventi della bigliettazione sono destinati all'acquisto di attrezzature sanitarie per l'Ospedale "S.M. della Misericordia" di Sorrento.

L'ospite della serata è il pluripremiato pianista di origine australiana Leslie Howard, guinness dei primati per aver inciso la più grande discografia di qualsiasi strumentista solista nella storia, pari a 140 CD, che include 58 volumi e 97 dischi dell’Opera Omnia per pianoforte di Liszt.

Solista con rinomati direttori tra cui Claudio Abbado, Adam Fischer, Sir Charles Groves, Vernon H andley, Kurt Sanderling e Sir Charles Mackerras. Le sue esibizioni di musica da camera e lieder includono collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti del nostro tempo, tra cui i Quartetti per archi Amadeus, Britten ed Endellion, Salvatore Accardo, AugustinDumay, Benny Goodman, Steven Isserlis, Sir Thomas Allen, Yvonne Kenny e Dame Felicity Lott.

Un vero fuoriclasse Howard che nel corso della serata riceverà, per i benemeriti dell'Arte e il primato per l'incisione dell'Opera Omnia di Franz Liszt in 100 dischi, il Premio “Liszt100".

Il programma sorrentino del pianista di Melbourne avrà in scaletta l’opera di L. van Beethoven Quindici Variazioni e Fuga su un Tema Originale in Mi bem. magg. Op 35, quindi l’immancabile F. Liszt Leggende, S175: S. Francesco d’Assisi - La predica agli uccelli; S. Francesco di Paolo che cammina sulle onde, ancora Franz Liszt Armonie Poetiche e Religiose, S154 (brano del 1834) A. Rubinstein Sonata nr. 1 in Mi min. Op 12 (Tre movimenti).