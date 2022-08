Presentazione di un libro dedicato alla Chiesa del SS. Salvatore a Vico Equense Stasera alle 19.45 nella Chiesa del borgo di San Salvatore la presentazione del volume

Mercoledì 3 agosto, alle ore 19.45, ha luogo la presentazione alla comunità di San Salvatore e a tutti i cittadini di Vico Equense e il libro che documenta le vicende storiche del manufatto architettonico, di recente oggetto di un accurato intervento di recupero, attraverso le visite pastorali, la descrizione degli arredi e la vita dei personaggi illustri.

Il libro curato da Don Pasquale Vanacore, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e voluto da Mario Parlato che, coadiuvato dall’equipe di lavoro della sua ditta Parlato Costruzioni, ha riportato la chiesa al suo originario splendore, è stato pubblicato dall’editore Nicola Longobardi.

A costruirne l’ossatura dell'opera, oltre ai testi di Don Pasquale Vancore, ci sono quelli della storica dell’arte Assunta Vanacore e dell’Ingegnere Antonio Esposito che ha seguito da vicino i lavori di recupero.

L’ultima parte del libro ha un valore antropologico perché racconta di un evento fortemente radicato sul territorio che, seppur identificativo di quel luogo e della sua gente, forse non verrà mai più organizzato: il presepe vivente di San Salvatore. Le parole della storica Assunta Vanacore sono affiancate da foto d’epoca e a chiudere il libro è una ricca galleria fotografica dell’ultima edizione del 2017 di Gianni De Gennaro.

Intervengono il sindaco Giuseppe Aiello, insieme al parroco Francesco Vanacore, Mario Parlato e l’editore Nicola Longobard oltre al curatore del libro, Assunta Vanacore e il direttore dei lavori l’architetto Antonella Viggiano. Moderatore Giovanna Starace della libreria Ubik di Vico Equense.

“Questo volume nasce come prolungamento dell’opera di restauro della chiesa del Santissimo Salvatore in Vico Equense che, come spesso accade, costituisce un impulso alla riscoperta della storia dei monumenti e di tutto ciò che ruota intorno ad essi” spiega Don Pasquale.

Gli interventi di consolidamento e restauro sono stati realizzati dalla Parlato Costruzioni, grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana e con il “bonus facciate” applicato dall’impresa di Vico Equense con sconto in fattura, per la prima volta su una chiesa.

L’ottimo risultato raggiunto si deve alla collaborazione anche dell’architetto Valeria Fusco, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, il geometra Francesco Davino, e gli ingegneri Domenico Trombetta e Antonio Esposito.