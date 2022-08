Centenario della nascita di Caruso, un nuovo riconoscimento a Raffaele Lauro Il 26 Agosto a Villa Fiorentino una serata-evento per ricordare Entico Caruso e Lucio Dalla

Nel centenario della nascita di Enrico Caruso e nel decimo anniversario della scomparsa di Lucio Dalla si terrà a Sorrento a Villa Fiorentino, venerdì 26 agosto dalle ore 21.00, una serata-evento tributo dedicata all’eredità artistica dei due grandi artisti, uniti per sempre, nella storia della musica, dall’immortale capolavoro di Dalla, “Caruso".

La manifestazione, uno show di musica e spettacolo, con collegamenti su Rai Uno organizzata dalla Melos International è patrocinata dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e amici del grande artista bolognese. Nel corso dell’evento sarà conferito anche un nuovo e prestigioso riconoscimento allo scrittore sorrentino Raffaele Lauro per la sua opera narrativa su Dalla e Sorrento.

Dal 2015 al 2017 sono tre le opere narrative dedicate rispettivamente, al suo capolavoro “Caruso”, dal titolo “Caruso the Song”, composta a Sorrento nell’estate del 1986; alla sua straordinaria amicizia pluridecennale con Sorrento e con i sorrentini, dal titolo “Lucio Dalla e Sorrento Tour", che documenta, anche per immagini, le testimonianze degli amici di Lucio, raccolte, in un tour di eventi dalliani, in Italia e all’estero e, infine, al suo legame affettivo con San Martino Valle Caudina, dal titolo “Lucio Dalla e San Martino Valle Caudina", dove, nell’agosto 1986, per la prima volta, interpretò in pubblico “Caruso”, riscuotendo il primo di tanti success).

Di seguito Lauro ha scritto, diretto e commentato un documentario sui cinque luoghi di Sorrento più amati dal grande artista bolognese, cittadino onorario di Sorrento, dal titolo “Lucio Dalla e Sorrento" - "I luoghi dell'anima" e ha composto il testo di una canzone, emozionante ed evocativa di Dalla poeta, dal titolo “Uno straccione, un clown".

A Lauro va riconosciuto il merito di aver focalizzato l'attenzione su Dalla, uomo e artista, già dall'indomani della sua improvvisa scomparsa costruendo una narrazione completa del cantautore bolognese e sorrentino d'adozione con cui lo scrittore sorrentina ha intessuto un rapporto amicale che ne ha ispirato i libri e il docufilm dedicati all'amico Lucio. Un lavoro pionieristico prezioso quanto minuzioso che ha dato il via a una serie di eventi e iniziative a livello nazionale dedicate a Lucio Dalla.