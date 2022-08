Alessandro Bifulco, il medico-saggista ospite alla Fiera del Libro di Brindisi Il 27 agosto alle ore 19 la presentazione dell'opera in occasione de "La città della letteratura"

Si intitola "Antologia della contrapposizione: la lotta del bene contro il male" ed è l'ultimo lavoro del sorrentino Alessandro Bifulco che sarà presentato alla Fiera del Libro a Brindisi "La città della letteratura" il 27 agosto alle 19.

Edito da "Franco Di Mauro" il volume di ben 840 pagine ha la presentazione dell'avvocato Giovanni Formicola che insieme all'autore incontreranno e dialogheranno con i visitatori della Fiera. Un'opera imponente frutto di anni di studi e di ricerche che mostra l'altro volto del Bifulco medico, specialista in tecnologie biomediche che coniuga l'ingegneria sanitaria alla ricerca scientifica e alla patologia clinica da cui ci si aspetterebbe una cultura prettamente scientifica e una "forma mentis" razionale.

Invece Bifulco si presenta sullo scenario nazionale come un cultore di filosofia ed esperto di aspetti umanistici e spirituali, un saggista le cui riflessioni sono state recentemente pubblicate anche dalla prestigiosa Rivista di Marco Tosatti "Stylum Curiae".

"La Medicina permette di conoscere l'essenza carnale, organica ma l'Uomo non è solo muscoli e ossa o apparati - spiega Bifluco - vi è un di più che interagisce con la vita e che ricopre soprattutto una dimensione metafisica non comune che incide non poco nel "progetto" Uomo".

Secondo il nostro autore la metafisica non esula dagli aspetti scientifici, anzi la scienza può aiutare a comprendere la complessità della natura umana fin anche negli aspetti metafisici, ossia non visibili ma strettamente connessi alla materia.

"E' stata forse una sfida - evidenzia Bifluco - è difficile infatti parlarne nell'epoca del relativismo e del cosiddetto post secolare. Colpisce che già oltre mezzo decennio fa furono toccati argomenti e furono approfonditi temi che oggi risultano attualissimi iniziando dalla enucleazione del significato e della rappresentazione del cosidetto "Deep State".

In questa particolare complessità di studio "organico" intriso di "metafisico" si colloca dunque l'opera di Bifulco pubblicata la prima volta nel 2017. L'Editore presenta il volume in una cornice di indubbio fascino fieristico nazionale per il considerevole numero di case editrici presenti e dei numerosi autori.

E' una sintesi di oltre venti anni di studi che l'Autore estrapola ed approfondisce traendo il tema della contrapposizione da una rosa vastissima di testi e autori. Tutti approfondimenti di vario grado che lambiscono quasi tutti i campi della cultura: dalla filosofia alla letteratura, alla Storia, all'Arte; dalla teologia, alla sociologia fino alla politica e alle scienze naturali.

In questo vasto ventaglio di materie umanistiche, filosofiche, e non ultime metafisiche viene analizzata dettagliatamente, attraverso la forma antologica, la ben nota lotta biblica come appare in tutti gli aspetti del vissuto. L'opera tra l'altro consente di rintracciare nelle pieghe della storia degli ultimi tre secoli e più, i segni di quella dicotomia biblica della lotta tra le forze dissolutrici e diaboliche e le forze del bene di ispirazione cristiana.

Il volume è stato "contenuto" in una sintesi omnia raccolta in 840 pagine con circa 900 note ed un 'excursus' di circa 200 testi selezionati da una bibliografia consultata di oltre 5.000 testi vagliati in oltre venti anni di studi specifici, conferenze, corsi di formazione ecc.

La Prefazione è curata da Giovanni Formicola che vanta oltre duemila conferenze nel campo della cosidetta Filosofia morale.