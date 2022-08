Il 10 agosto in scena Giuseppe Nova ed Elena Piva al Chiostro di S. Francesco Nella serata di San Lorenzo un altro prestigioso concerto della rassegna "Sorrento Classica"

Il flauto e l'arpa, strumenti solisti, sono i protagonisti dell'evento in programma il 10 agosto al Chiostro di San Francesco, nell'ambito della rassegna "Sorrento Classica" giuta alla 15°edizione.

Con la direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia e il patrocinio del Comune di Sorrento, Mic e Regione Campania, la rassegna si sta confermando uno degli appuntamenti artistici più qualificati e apprezzati dal pubblico e dalla critica e nella serata di San Lorenzo la proposta dei due strumenti antichi dai "colori unici" nel contesto musicale rappresenta un evento nell'evento.

Ad animarli e ad esaltarne le peculiarità Giuseppe Nova ed Elena Piva con il concerto "Midnight Candelight Concert” insieme alla “Sorrento Classica Festival String Orchestra” diretta dal M° Paolo Scibilia.

Il programma prevede l’esecuzione di Jeu d’eau et d’amourG. Donizetti Sonata (Larghetto, Allegro Gallemberg)J. Naderman - J. Tulou Nocturne, Tyrolienne de Guillaume Tell, Rondoletto, M. Grandjany The Colorado trail op. 28 per arpa sola, M. Ravel Pièce en forme de habanera, J.F. Ibert Entr’acte, G. Bizet Entr’acte e Variazioni sull’Habanera (dall’Opera Carmen) e infine W.A. Mozart Concerto per flauto, arpa e orchestra K 299/297c (Allegro - Andantino - Rondò – Allegro).

Giuseppe Nova, dopo diplomi in Italia e Francia alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia per esibirsi in celebri sale efestival.

Elena Piva, diplomata in arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti, si è perfezionata in seguito con docenti di fama internazionale quali J. Borot, F. Pierre, J. Liber e U. Holliger.

Nel 2000 ha ottenuto il posto di Prima Arpa presso l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa tutt’oggi. Numerosissime le sue tournée in qualità` di prima e seconda arpa in Europa, USA e Asia.

Paolo Scibilia è direttore d’orchestra, pianista, pedagogo, direttore artistico, promoter e operatore musicale. Nato a Sorrento, vanta una carriera artistica internazionale, con più di 1000 eventi musicali in Italia a all’estero, in veste di interprete ed organizzatore e circa 700 esibizioni come pianista e direttore d’orchestra in tutte le provincie italiane ed all’Estero, per prestigiosi festival, eventi, enti e sale da concerto, spesso come “Testimonial dell’Arte e della Cultura Musicale Italiana e Partenopea”.

La “Sorrento Classica Festival String Orchestra” vanta invece musicisti della Kharkiv Chamber Orchestra, ensemble musicale di Kharkivin Ucraina. La sfera principale dell’attività creativa dell’ensemble è la promozione della musica di compositori ucraini e la rappresentazione del loro lavoro all’estero. (Nella foto il Maestro Paolo Scibilia)