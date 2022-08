A Sorrento il 16 agosto Bruno Gambarotta presenta "Sogni Notturni" Al Chiostro di San Francesco lo spettacolo della rassegna "Sorrento Classica 2022"

Martedì 16 agosto alle 21.15, nell’ambito della XV Edizione di Sorrento Classica con la direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia, al Chiostro di San Francesco va in scena “Sogni Notturni” con Bruno Gambarotta, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, grande conoscitore dell’Opera che sarà la voce recitante di un recital dedicato a Chopin che vedrà impegnato al pianoforte Giorgio Costa, docente al Conservatorio Cantelli di Novara e acclamato di solista votato al repertorio classico.

“Sogni Notturni” è dunque un omaggio a Fryderyk Chopin, uno dei compositori più amati di sempre, che trovò nel pianoforte il migliore mezzo di espressione dei suoi sentimenti. Infatti quasi tutte le sue opere sono dedicate a questo strumento con un tipo di melodie forse unico nella storia della musica (semplici, pure, eleganti).

Chopin è definito musicista “romantico” per eccellenza, forse per la sua spiccata malinconia, ma non dimentichiamo che la sua musica ricca di slanci ora appassionati ora drammatici è di un vigore che a volte sfiora la violenza. Gambarotta e Costa sono i protagonisti di questo recital di grande impatto emotivo e artistico, in cui le garbate e ricche di aneddoti letture assumono un particolare fascino per il pubblico, in piena sintonia con le note romantiche e intense della musica di Chopin, proposte dall’estro di Giorgio Costa, quali sono il Notturno in sol minore op. 15 n. 3, la Ballata n. 1 in sol minore op. 23 ancora il Notturno in reb maggiore op. 27 n. 2 per concludere con la Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno spostati nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento. L'iniziativa ha una finalità solidaristica pro-Ospedale di Sorrento.

