"Sorrento Classica" domenica 21 al Chiostro è di scena Sarah Jane Morris La famosa vocalist inglese con i chitarristi Maurizio Di Fulvio e Tony Remy

Domenica 21 agosto nell’ambito della XV Edizione di Sorrento Classica con inizio alle ore 21.15 a Villa Fiorentino si terrà il concerto di Sarah Jane Morris con la Maurizio Di Fulvio’s Friends, promosso dal Comune di Sorrento con il patrocinio della Regione Campania e MiC con la direzione artistica di Paolo Scibilia.

Sarah Jane Morris, famosa vocalist inglese, è fra le più intense e ammalianti voci femminili della musica contemporanea. La sua straordinaria espressività e il grande carisma contraddistinguono la sua esperienza artistica e umana. Voce calda e profonda, tutta british, si muove con disinvoltura, su una estensione di ben quattro ottave, fra pop, rock, R&B e jazz. La line-up del concerto è costituita dal collaudatissimo gruppo del chitarrista Maurizio Di Fulvio, che oltre a lui, nella consueta veste di chitarrista classico, vede la presenza del chitarrista elettrico londinese Tony Remy e della storica ritmica costituita dal contrabbassista Ivano Sabatini e dal batterista/percussionista Davide Marcone.

Il concerto è un viaggio seducente ed elegante che Sarah porta avanti da alcuni anni entusiasmando il pubblico di tutto ilmondo e che si avvale di ascendenze lontane e nobili. Sarah ha collaborato con gli Eurythmics, i Communards, Avishai Cohen, l’iraniana MahsaVahdat, Paul Simon e i sudafricani Lady smith Black Mambazo e gli italiani Riccardo Cocciante, Cristina Donà e Noemi. Don’t leave this way, Me and Mrs Jones, Fragile, No Beyoncé, I shall be released, Fast car sono sue memorabili e personalissime interpretazioni, oramai divenute l’emblema della “world music”.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della Sala Consiliare del Comune di Sorrento

Prevendita online: www.ticketgate.it

Box Office: Tel. 3485946808 (ingresso Chiostro S. Francesco. Orario 10:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00)

Info: 081.8074033 - 3661996963 - www.societaconcertisorrento.it - Facebook: societa concerti sorrento - www.comune.sorrento.na.it