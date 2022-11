A Castellammare di Stabia il ciclo di incontri: "L'autunno rosa della scrittura" Quattro incontri in programma alla libreria Mondadoti Bookstore alle ore 18.15

Sono quattro gli appuntamenti culturali in programma, a partire da oggi, alla Mondadori Bookstore di Castellammare e accendono i riflettori sulle scrittrici e la loro poesia, storia dell'arte e romanzo. Si intitola "L'autunno rosa della scrittura" e a dialogare con le autrici è il sarà il giornalista Pierluigi Fiorenza.

Giovedì 10 novembre: l'ospite è Emilia Rizza che presenta "Frammenti di cuore" A Seguire il 17 novembre con Valentina Fiori autrice de "La fortuna di essere nati".

Terzo incontro il 24 novembre quando Maria Celeste Sorrentino presenterà "La Cattedrale di Vico Equense" con la partecipazione anche di Ida Maietta, storica dell'arte.

L'ultimo incontro in programma è per martedì 30 novembre con Antonella Castigliano che ha curato la silloge “Pescatore di perle”.

Gli incontri si svolgeranno a partire dalle 18.15 nei locali della libreria stabiese in via Santa Maria dell'Orto 65.

(Nella foto Pierluigi Fiorenza)