Sorrento, al teatro Tasso lo spettacolo "Suite di Danze dal Mondo" Oggi 29 dicembre alle ore 20 al teatro Tasso, l'ingresso è libero

Ancora un grande appuntamento artistico nell'ambito della rassegna "M'illumino d'Inverno 2022/2023" con la Società Concertistica del Maestro Paolo Scibilia che presenta the S.C.S International Christmas Ballet Show dal titolo "Suite di Danze dal Mondo".

L’appuntamento per tutti gli amanti dell’arte coreutica è per il 29 dicembre al Teatro Tasso, con inizio alle ore 20. L’arte di Tersicore si unirà alla musica e al teatro con la nuovissima produzione della Compagnia Salernitana del Balletto, diretta da Fortuna Capasso, che approda a Sorrento, in anteprima ed esclusiva per Napoli e provincia.

Lo spettacolo in anteprima esclusiva per Napoli e provincia

Uno spettacolo unico, in cui la danza diventa trait d'union di tutte le altre forme d'arte, interpretando tutti gli stili, apparentemente agli antipodi, ma che invece tanto hanno in comune nelle loro radici, nelle sfaccettature ritmiche e musicali. Ospiti principali della serata, i danzatori - professionisti: Dimitri Mokeev e Mila Vigdorova (tango argentino), Elena Renna e Davide Guzzo, Gaetano De Feo e Camilla Naddei, Martina Libro Marco Protano, Francesco Celentano.

Spazio anche alla musica e alle emozioni dello spartito, con le bellissime voci del tenore Salvatore Minopoli e del soprano Rossella Vingiani. Il palco del Teatro Tasso diventa così luogo del dialogo tra danzatori e pubblico, in cui la musica incontra la coreografia e la sincronizzazione di gruppo o di coppia. Danze nel Mondo”: un modo per scoprire le diverse tradizioni di città, nazioni e continenti. Repertorio classico ma anche della tradizione della danza di carattere russa ed ucraina, che si daranno la mano sul palco in segno di pace.