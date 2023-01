"PlatealMente" il libro al Teatro Karol ospita Maurizio De Giovanni Apputamento mercoledì 11 gennaio alle ore 18, ingresso libero

Mercoledì 11 gennaio alle ore 18 al Teatro Karol in Via Salvator Allende la rassegna "PlatealMente: il libro in scena al Teatro Karol" diretta da Pierluigi Fiorenza ospita lo scrittore Maurizio De Giovanni che presenta il suo ultimo romanzo "Caminito".

"E' una storia raccontata al ritmo di un tango malinconico, ma terribilmente appassionante. Un doppio omicidio su cui dovrà indagare il commissario Ricciardi" spiega Fiorenza.

Con De Giovanni gli attori Imparato e Citarella e i ballerino Piliu e Tacon

Insieme all'autore parteciperanno gli attori Gianfelice Imparato e Federica Citarella, i ballerini argentini Pablo Nelson Piliu e Giselle Mariel Tacon. Video messaggi di Antonio Milo, Adriano Falivene (brigadiere Maione e Bambinella) e di Mario Maglione.

"È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti".

Ingresso gratuito senza prenotazione.