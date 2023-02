Castellammare di Stabia, Vincenzo De Luca e Mario Maglione al Teatro Karol Lunedì 6 febbraio alle ore 18 un nuovo appuntamento con "Platealmente" a cura di Pierluigi Fiorenza

Lunedì 6 febbraio alle ore 18 presso il Teatro Karol nell'ambito della rassegna "Platealmente dal libro alla scena" diretta da Pierluigi Fiorenza presentazione del libro di Vincenzo De Luca intitolato "Mario Maglione, Via Gerolomini 11, dove la mia storia ha inizio" (Guida Editore).

"E' la storia di un uomo che pur, messo alle strette dalla vita, non si scoraggia mai fino a diventare uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. E così, pagina dopo pagina, lo vediamo dare la scalata al mondo dello spettacolo ottenendo, per lo scugnizzetto che era stato, un incredibile successo" spiega Fiorenza. Insieme all'autore sarà presente Mario Maglione che, tra una domanda e l'altra, eseguirà alcuni brani del repertorio classico partenopeo accompagnato al piano dal maestro Gianlorenzo Scotti.

"Il libro, per come è strutturato, si colloca tra i romanzi definiti di formazione, pronti a tracciare l'evoluzione e la maturazione del protagonista, la storia di vita di un figlio del popolo che può essere collocata nel genere letterario del cosiddetto romanco d'appendice, un genere letterario diffusosi nei primi decenni dell'Ottocento e pubblicato su un quotidiano o una rivista a episodi, in grado con la sua vicenda frammentata in puntate di mantenere viva la curiosità del lettore" (dall'introduzione di Giuseppe Giorgio).

Le letture sono a cura dell'attrice Federica Citarella. Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.