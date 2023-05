Piano di Sorrento, Francesca Maresca ambasciatrice della canzone napoletana Alla Camera dei Deputati per le "Giornate dell'Immigrazione 2023" protagonista l'artista carottese

L'artista carottese Francesca Maresca è ambasciatrice della canzone napoletana e mercoledì 3 maggio è protagonista alla Camera dei Deputati della XVI edizione delle "Giornate dell'immigrazione" edizione 2023.

La manifestazione è un'iniziativa di Asmef presieduto da Salvo Iavarone che è anche vice presidente CIM, ed è presentata da Antonio Tajani Ministro degli Esteri, Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura, Maurizio Gasparri vice presidente del Senato, dal Sen. Fabio Porta e dall'On. Christian Di Sanzo.

Per la sezione "La canzone italiana nel mondo" sono due le cantanti protagoniste: Elena Bonelli per l'esperienza della canzone romana e Francesca Maresca per la canzone napoletana.

"Sono onorata e felice di questo prestigioso evento che mi vede protagonista della canzone napoletana" ha commentato l'artista di Piano di Sorrento le cui interpretazioni canore fanno parte ormai del patrimonio canoro nazionale di cui l'intera cittadina costiera è orgogliosa.