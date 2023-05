Sorrento, in Piazza Lauro la presentazione di "Smettere di fumare con gusto" L'evento è in programma venerdì 5 maggio alle ore 19.30

Venerdì 5 maggio alle ore 19.30 presso i giardini di piazza Angelina Lauro, a Sorrento, sarà presentato il volume dal titolo "Smettere di fumare con gusto", edito da Sperling & Kupfer.

Nel libro lo pneumologo Roberto Boffi, la biologa nutrizionista Anna Villarini e la giornalista Lorella Beretta raccontano come il cibo può essere un sostegno per combattere la voglia di accendere "l'ultima sigaretta".

L'incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento e moderato da Gianni Inciso e Salvatore Ercolano, vedrà la partecipazione di uno degli autori, Roberto Boffi.

"Smettere di fumare è come decidere di scalare un'impervia montagna: impegnativo, a tratti impossibile, con ostacoli dietro ogni angolo e tantissimi alibi pronti a farci rinunciare - si legge nella presentazione - Se la spinta iniziale per intraprendere questo cammino è necessariamente dettata dalla nostra volontà, ci sono degli accorgimenti che possiamo prendere per rendere il percorso meno ripido, mitigare le difficoltà e, infine, giungere alla vetta per goderci la nostra rinascita".

Diviso per stagioni, "Smetti di fumare con gusto" è pieno di consigli scientifici e pratici per ogni periodo dell'anno, di storie e di ricette gastronomiche elaborate dallo chef Cesare Battisti.