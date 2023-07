Vico Equense, al via il "Faito Doc Festival Internazionale del Cinema" La kermesse artistico-culturale si inaugura oggi con eventi, proiezioni, dibattiti

Dal 18 al 25 luglio riflettori accesi sul "Faito Doc festival Internazionale del Cinema del Reale" giunto alla 16° edizione e organizzato dall'Associazione Culturale Monteamare in collaborazione con Borak Film e la direzione artistica di Nathalie Rossetti.

L'evento è patrocinato dal Comune di Vico Equense e dalla Città Metropolitana di Napoli col contributo della Regione Campania.

Nathalie Rossetti: un festival che è un'avventura che ci permette di incontrare ogni anno persone nuove

La Rossetti spiega: "Giungere alla 16ma edizione è come percorrere una strada di montagna, con paesaggi ad ogni tornante cangianti e sorprendenti... Un'avventura che ci permette, anno dopo anno, di incontrare persone nuove e nutrirci così di un pezzo del loro viaggio - quando all’improvviso batte il cuore e la loro storia, il loro film diventa il nostro…

C’è chi ci accompagna per poche curve, chi per ascese più lunghe, chi si arrampica coraggiosamente e ci seguiamo a vicenda, pezzi di vita in comune…

E noi cresciamo in accordo e in disaccordo, ci voltiamo indietro e scopriamo quanto ci siamo

costruiti grazie all’altro...

Un passaggio del testimone attraverso persone di mondi, provenienze e circuiti talmente diversi…

La ricchezza dell'umanità e della natura che unisce le nostre differenze e questa continua interazione degli uni con gli altri - attraverso la creazione, il fare collettivo, i film e gli incontri, le partenze e i ritorni - si chiama Vita…

Ci auguriamo che il Faito Doc sia il luogo ove la bellezza del cammino possa esprimersi pienamente! L'Associazione Culturale Monteamare si è arricchita in questi ultimi mesi di diversi consiglieri, figli del Faito stesso che aprono altri sentieri, nuove iniziative. E i nostri passi li accompagnano e li incoraggiano nel loro viaggio, per l’amore del Monte Faito e dell'anima del Festival".