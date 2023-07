Vico Equense, in mostra "Arte Virtuale Experience" Nell'atrio del palazzo storico comunale i grandi capolavori di Van Gohh, Klimt e Monet

Nel palazzo storico comunale si inaugura il 28 luglio la mostra virtuale di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell'arte e della pittura. “Arte Virtuale Experience” per due mesi sarà in scena con le opere di Monet, Van Gogh e Klimt. Una mostra immersiva, patrocinata dalla Città di Vico Equense, che sarà aèerta fino a domenica 24 settembre e consentirà una passeggiata virtuale, in compagnia di una voce narrante, tra i più grandi capolavori d’arte tra le riproduzioni dei dipinti degli artisti, gli abiti con raffigurazione dei quadri e una zona speciale dedicata alla realtà virtuale.

“Con il programma di eventi di questa estate abbiamo dato un impulso decisivo alla creatività – spiega il sindaco Peppe Aiello - La cultura, insieme al turismo, sono una risorsa primaria per l’economia del nostro territorio. In considerazione della grande ricchezza e vivacità di iniziative culturali innovative come questa mostra, abbiamo sostenuto l’iniziativa prestando un luogo incantevole come il nostro palazzo storico comunale”.

La mostra è composta da dieci postazioni con visore 3D che consentiranno al visitatore di “entrare” nei capolavori degli artisti e porterà a vivere un’esperienza unica nei capolavori di Klimt, Van Gogh e Monet. Gli spazi esterni ed interni saranno allestiti con materiale illustrativo ed esplicativo della mostra.

In base al biglietto prescelto si potrà accedere alle opere virtuali di 1, 2 o di tutti e 3 gli artisti ammirando i capolavori di Gustav Klimt, il fondatore della Secessione Viennese, quali il Bacio e L’Albero della vita, camminando all’interno dei suoi quadri grazie all’utilizzo di un visore 3D. Disponibili anche le opere di Van Gogh come i Girasoli e gli Autoritratti e alcuni capolavori di Claude Monet, uno dei massimi esponenti della corrente artistica dell’Impressionismo.

Le tariffe:

n.1 artista 7,00 €

n.2 artisti 11,00 €

n.3 artisti 14,00 €

Agevolazioni per i residenti di Vico Equense:

n.1 artista 3,00 €

n.2 artisti 5,00 €

n.3 artisti 7,00 €

Gli orari della mostra: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00. Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 23.00.