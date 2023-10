Festival dell'audiovisivo, voci immagini e suoni da Napoli est Prima edizione positiva, ora si lavora alla creazione di un polo dedicato

Si conclude la prima edizione di AudioVISivoFest - Voci, Immagini e Suoni, la rassegna che si è tenuta dal 27 al 29 ottobre nel cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33, in collaborazione con l’associazione Gioco, Immagine e Parole e Cooperativa Sepofà.

“La risposta per questa prima edizione è stata più che positiva - commentano gli organizzatori -, sono andati sold out tutti gli eventi in programma”.

“Questa prima edizione di AudioVISivo Fest - continuano gli enti - è stata l'occasione per condividere i primi risultati del progetto Lievitazione e le nostre prime produzione audio/video. Il festival ha dato occasione di aprire momenti di confronto e di ascolto su temi che purtroppo escono dal mainstream, come il gioco d’azzardo problematico e il caso Paciolla. Ma è stato anche un'ulteriore opportunità per consolidare la nostra rete e per vedere i nostri ragazzi mettersi in gioco. Non vediamo l'ora di lavorare alla prossima edizione”.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza del lavoro svolto in questi mesi nel cultural hub Art33, un lavoro costante per creare un polo dedicato alla produzione audio/video e alla formazione sui linguaggi e gli strumenti della multimedialità nel territorio di Napoli Est.

"Con il centro Art33 stiamo facendo un lavoro su più piani - sottolineano gli organizzatori -. Il primo, quello della valorizzazione dei giovani che collaborano con la struttura, dando loro la possibilità di esprimere il proprio potenziale anche attraverso l'uso della strumentazione dedicata al lavoro per podcast e audiolibri. Ora stiamo lavorando, per portare un altro esempio, all'allestimento di una web radio all'intero degli spazi. Secondo, quello della collaborazione con le associazioni del quartiere, utilizzando l'hub come generatore di nuovi processi", concludono.