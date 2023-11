Napoli: psoriasi, al Vanvitelli open day con consulti gratuiti Una diagnosi tempestiva della malattia psoriasica può fare la differenza

Arriva il Campania l'Esperienza al Centro: la campagna d’informazione che riporta l’attenzione su psoriasi e artrite psoriasica e aiuta le persone a riconoscerne i primi segni e sintomi di un eventuale coinvolgimento delle articolazioni per favorirne una corretta gestione. Promossa da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti reumatici e con psoriasi, l’iniziativa farà tappa all’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli con un Open Day dove, martedì 7 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00, i pazienti che lo desiderano, potranno usufruire di consulti specialistici gratuiti prenotabili attraverso il sito www.esperienzaalcentro.it dopo aver eseguito un test di autovalutazione on line sullo stesso sito.

Una diagnosi tempestiva della malattia psoriasica può fare la differenza. La psoriasi non coinvolge infatti solo la pelle ma, essendo una malattia sistemica, può associarsi ad altre patologie. Meno di un terzo delle persone con psoriasi sanno tuttavia di poter sviluppare diverse comorbidità, come malattie cardiovascolari, diabete, ansia e depressione, e meno del 29 per cento è consapevole del legame esistente tra psoriasi e artrite psoriasica, secondo lo studio globale Psoriasis and Beyond, promosso da Novartis e realizzato dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Pazienti con psoriasi (IFPA).

È pertanto fondamentale rivolgersi a Centri esperti, dove gli specialisti collaborano tra loro per dare informazioni corrette e instaurare quanto prima un approccio terapeutico personalizzato. In allegato le immagini di copertura e le interviste audio – video eseguite a: - prof. Giuseppe Argenziano - direttore Clinica Dermatologia I Policlinico Vanvitelli di Napoli - prof. Francesco Ciccia - direttore UOC di Reumatologia I Policlinico Vanvitelli di Napoli.