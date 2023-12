Gragnano, "Campania 2030: avanti tutta, insieme": il libro di Longobardi Sabato 16 dicembre alle ore 11 all'Hotel Parco sulla strada statale per Agerola

Si intitola "Campania 2030: avanti tutta, insieme!" e l'autore è Alfonso Longobardi, esperto di management sanitario e già consigliere regionale della Campania dal 2015 al 2020.

"Questo libro nasce dall'amore per il territorio e dalla passione per il bene comune - spiega Longobardi - Nelle pagine si alternano racconti personali, esperienze professionali e l'impegno all'interno delle istituzioni politiche. La Campania ha straordinarie potenzialità, molte delle quali sono inespresse e poco valorizzate. Il titolo poi nasce dalla voglia di immaginare il futuro e quindi avanzo alcune proposte concrete per lo sviluppo del territorio".

Nel libro si affrontano tutti i temi di maggiore attualità, dalla sanità al lavoro, dall'economia all'ambiente, dal welfare alla scuola, dalla sicurezza ai giovani. Analisi delle criticità e visione rivolta al futuro sono le linee guida dell'opera che Longobardi presenta nella sua città. L'appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre alle ore 11,00 presso l'hotel Parco a Gragnano (strada statale per Agerola 366).

"Spero che il libro possa piacere ad amici e concittadini, in particolare ai più giovani. Il nostro futuro è nelle mani delle nuove generazioni e il mio contributo va nella direzione di analizzare il contesto generale del territorio per migliorare le condizioni, in termini di qualità della vita e di vivibilità".