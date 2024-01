Sangiuliano incontra Schmidt: "Grandi progetti per Capodimonte" Il ministro a colloqui con il nuovo direttore del museo partenopeo

Dopo la nomina ratificata dal ministero della Cultura, a Napoli sta per iniziare ufficialmente l'era di Eike Schmidt alla guida del Museo di Capodimonte.

L'ormai ex direttore degli Uffizi di Firenze è pronto a raccogliere la sfida partenopea. In un messaggio postato su X, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha sottolineato l'intesa con Schmidt: "Grandi progetti e idee per il museo di Capodimonte. Ne ho discusso oggi con il neo direttore", le parole dell'esponente del Governo, corredate anche da una foto insieme.