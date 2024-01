Napoli, il Comune finanzia progetti per il cinema: parte il bando Fino a 70mila euro di contributo economico

Il Comune di Napoli intende promuovere la diffusione della cultura cinematografica e la conoscenza del patrimonio audiovisivo mediante la concessione di contributi economici a copertura parziale dei costi di realizzazione di proposte progettuali, da realizzarsi sul territorio comunale e selezionate a seguito di apposite procedure di evidenza pubblica sulla scorta di criteri predeterminati ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90 e attraverso una procedura valutativa effettuata da un’apposita Commissione secondo i criteri stabiliti dall' Avviso pubblico sul sito del Comune (clicca qui)

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 10:00 del 26/03/2024.

L'Avviso Pubblico è finalizzato a sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, la realizzazione di proposte progettuali che promuovano la diffusione del cinema e del patrimonio audiovisivo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata presso il Servizio Cultura del Comune di Napoli, a pena di esclusione, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo bandi.cultura@pec.comune.napoli.it, a partire dalle ore 9:00 del 29/01/2024 ed entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 26/03/2024.

Chi può partecipare e requisiti

L'Avviso è rivolto a tutti i soggetti, ad esclusione delle persone fisiche, quali imprese, associazioni, enti, consorzi, cooperative, istituti di cultura, fondazioni, onlus, etc. E’consentita la partecipazione di tali soggetti riuniti in forma associata (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ATS, Consorzi etc). I soggetti concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- non trovarsi in situazioni e/o condizioni che impediscano loro di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti ed essere in possesso dei requisiti di ammissibilità soggettiva, come alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art.6 del presente Avviso;

- dimostrare comprovata esperienza nell’ideazione, realizzazione e gestione di eventi eventi/rassegne/festival/percorsi di formazione nel campo cinematografico e audiovisivo desumibile dal curriculum vitae, da redigere e trasmettere nelle modalità di cui all’ art.6 dell’Avviso (Allegato 3).

- accettare espressamente e senza riserve il patto d’integrità del Comune di Napoli (Allegato 7);

- garantire il rispetto del trattamento minimo salariale dei CCNL di settore per l’eventuale personale dipendente;

- garantire il rispetto della legge sull’equo compenso laddove applicabile.

Quattro linee di indirizzo con diversi finanziamenti

Ogni soggetto potrà presentare una sola richiesta di contributo con riferimento a una sola delle seguenti linee d’indirizzo:

? Linea d’indirizzo 1 - Arena cinematografica estiva, ovvero manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, caratterizzata da proiezione di opere anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;

? Linea d’indirizzo 2 - Rassegne cinematografiche, ovvero manifestazioni rivolte al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, caratterizzate da proiezione di opere anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;

? Linea d’indirizzo 3 - Festival del cinema e/o dell’audiovisivo, ovvero manifestazione culturale nel campo cinematografico e/o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive. La manifestazione deve essere volta in particolare alla valorizzazione dei talenti e delle professioni tecniche ed artistiche cittadine, sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso incontri tra operatori locali e nazionali/internazionali ed attraverso il coinvolgimento di associazioni di categoria e deve prevedere lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;

? Linea d’indirizzo 4 - Progetti di promozione della cultura cinematografica e delle professioni dell’audiovisivo nelle scuole, ovvero progetti rivolti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, accessibili gratuitamente, che promuovano l'educazione al linguaggio del cinema e dell’audiovisivo e favoriscano lo sviluppo di competenze tecniche / autorali e creative / artistiche / imprenditoriali e la conoscenza della storia del cinema e l’educazione ai mestieri del cinema.