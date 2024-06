Esami di maturità: gli auguri della consigliera metropolitana delegata Salierno "Sono convinta che i vostri sacrifici e il vostro lavoro saranno ripagati come meritate"

"Ben 40630 studenti delle scuole superiori di Napoli e provincia si stanno apprestando ad affrontare l'esame di Stato per il conseguimento della maturità. Per l'importante occasione la Città Metropolitana di Napoli lancia un messaggio ai ragazzi impegnati in questo appuntamento tanto sentito.

«A voi studenti dei licei, degli istituti tecnici e professionali di Napoli e provincia che vi state apprestando a superare il primo importante traguardo della vostra vita non posso che augurare tutto il bene del mondo e un futuro radioso», il messaggio della consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all'Edilizia scolastica per Napoli e l’area nord, Marianna Salierno.

«Sono convinta che i vostri sacrifici e il vostro lavoro saranno ripagati come meritate e che, grazie ai vostri docenti, ai vostri genitori e, ovviamente, a voi stessi, saprete scegliere il percorso migliore e più adeguato alle vostre aspettative. Per quanto riguarda il mio compito e quello, più complessivo, della Città Metropolitana di Napoli - conclude Salierno - sappiate che ogni giorno abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo di tutto per rendere sempre più proficuo il vostro percorso di studi. Buona vita a tutti».