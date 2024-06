Napoli Pride, Ricci: "Oggi è la giornata per la difesa e libertà di tutti" Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, partecipando al Napoli Pride

“La Cgil è al Pride perché oggi non è solo una giornata anticonformista. Oggi è una giornata per la difesa dei diritti, per rivendicare la libertà in un momento storico particolare. Libertà e diritti sono uguali per tutti e vanno rispettati. Anche nel mondo del lavoro c’è una grande difesa e attenzione verso i diritti e lo testimoniamo sfilando oggi per le strade di Napoli insieme al popolo LGBTQIA+”.

Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, partecipando al Napoli Pride. La Cgil, come ogni anno, ha aderito all’Onda Pride ed oggi, in occasione della sfilata per le strade della città, è presente in piazza Municipio con un gazebo per la raccolta firme a sostegno dei referendum proposti dalla Cgil su appalti, licenziamenti e precarietà. Per tutta la settimana del Pride, il sindacato è stato presente all’interno del Pride Park al Real Albergo dei Poveri, partecipando alle iniziative e continuando la campagna referendaria.