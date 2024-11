Successo per il premio ambasciatore del sorriso in ricordo di Marcello Colasurdo Celebrate al Maschio Angioino le eccellenze in Campania

Napoli capitale del sociale con l’emozioni vissute al Maschio Angioino nella suggestiva e splendida sala dei Baroni dove si è tenuta l’undicesima edizione del prestigioso premio Internazionale "Ambasciatore del sorriso “in ricordo di Marcello Colasurdo, icona delle tradizioni popolari, re della tammorra e presidente onorario del premio.

Sicuramente la manifestazione più emozionante e riuscita dell’anno nel meraviglioso castello nonostante le restrizioni. Il prestigioso premio Internazionale ambasciatore del sorriso fondato e curato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli e organizzato dall’associazione Vesuvius Aps fortemente voluto dal Comune di Napoli guidato dal sindaco Gaetano Manfredi.

La manifestazione ha ottenuto i patrocini di regione Campania, diocesi di Napoli, esercito italiano forze del sud , l’unicef, telethon, i conadi, Lions club Marigliano, Internacional Council for diplomacy and Justice, Il simposio delle Muse, l’ssociazione Ciro Vive, l’associazione Abili alla Vita, confesercenti Campania, ordine dei giornalisti della Campania, i comuni di Salerno, Sorrento, piano di Sorrento, Meta, Acerra, Saviano, Marigliano, Camposano, Visciano, Somma Vesuviana, Brusciano, Mariglianella, Casola di Napoli, Sant’Agata de Goti e Telese Terme.

La serata si è aperta con il suono della tammorra dell’attore Rai Cosimo Alberti e le modelle dell’accademia Maria Mauro che hanno elogiato la bellezza, in piedi i presenti visibilmente emozionati in un unico coro finale con i performer "Tutto per te Marcello Colasurdo", tra gli scroscianti applausi si è aperta così la gigantesca kermesse che ha visto tantissime personalità premiate.

Momento cloù della serata l’esibizione dei ragazzi speciali, gli amici di Pulcinella che hanno ballato sulle note della canzone “Vesuvio” applauditissimi ed emozionati sono stati premiati.

A ritirare il riconoscimento che simboleggia la maschera di Pulcinella, le attrici: Nunzia Schiano e Rosalia Porcaro, la conduttrice Rai Diletta Acanfora, il chirurgo ortopedico Vincenzo Secondulfo, la campionessa Paralimpica Giusy Sbaglio, l’avvocato Ferdinando Tozzi quest’ultimo è stato anche delegato dal sindaco Gaetano Manfredi in qualità di consigliere per l’industria culturale su musica e audiovisivo del comune di Napoli a portare i saluti del primo cittadino.

Per le istituzioni presente il comune di Mariglianella con il vicesindaco e assessore alla cultura Felice Porcaro, per la comunicazione premiato lo storico direttore dell’emittente televisiva campana Otto Channel con sedi ad Avellino, Benevento e Salerno Pierluigi Melillo e il direttore di Tva Campania Francesco Elia, riconoscimenti e menzioni anche per Gennaro Savio.

La serata ha visto anche la premiazione degli artisti che hanno partecipato al concorso provenienti dall’Italia e anche dall’estero, si classificano al primo posto i seguenti artisti: per la poesia in vernacolo Francesco Rossi (Igor Issorf ), per la poesia in lingua Cossa Carmelo, per la poesia sociale Vincenza Di Maio, per i racconti Arian Kallco (Albania), per la fotografia Vincenzo Burrone, per la pittura Claudio Torino, per la scultura Leonardo Moriello, il premio critica è andato a Gerardo Landi, il premio giuria a Lucia Ruocco mentre il premio Marcello Colasurdo e andato all”artista Lucia Cepollaro, premiata come giovane talento Giulia Grimaldi.

Tra le diverse eccellenze premiati anche Jose’ luis Maja Atencio e Carmela P. Centanni dal Perù e dal Venezuela. Riconoscimenti per l’eccellenze tra gli altri sono andati a Francesco Aliperti e Luigi D’amato. Allestiti nella Sala Dei Baroni i percorsi d’arte con le opere degli artisti: Leonardo Morello, Claudio Torino, Lucia Cepollaro, Felice Ciccone e Marcello Erardi.

Tv presenti: Otto Channel con Gianni Vigoroso, Tv club economy e Campania Felix con Franco Capasso, Tva con Rosario Bruno, TeleUniverso e Bla, Bla, Bla con Gianni Testa. Fotografri della kermesse sono stati Raffaele Evangelista, Mauro Cielo, Pio Angillotti e Marcello. Tutti premiati con menzioni d’onore come eccellenze.

Partner dell’evento: Aliperti Costruzioni, Futura Service, Fit For You, Sistema Casa Immobiliare , Tramoter, Viola Beauty Center - Claudio de Martino, Terre Pompeiane - Dr Sartoria Napoletana.

La serata è stata ricca di emozioni, descritta dagli addetti comunali come l’evento più bello al Maschio Angioino del 2024 per serietà, eleganza, e professionalità. Il premio internazionale ambasciatore del sorriso è divenuto in pochi anni attrattore turistico per operatori sociali e culturali proveniente da tutto il mondo.

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Edda Cioffi e Lucia Schettino con la miss Annachiara Amoruso coadiuvati da Angelo Iannelli (ambasciatore del sorriso e icona di Pulcinella nel mondo). Quest’ultimo emozionatissimo in stampella dopo aver vissuto un anno di sofferenza dovuto a un terribile incidente stradale è stato accolto con calore ed entusiasmo da tutti, a lui donate le opere di diversi artisti presenti in all’evento.

La kermesse si è conclusa con la travolgente tammurriata della paranza Vesuvius con gli artisti: Stefano Salvadore, Rosa Fidato, Carlo Marino, Felice Guadagni (Zi Cicetto) Romano Rosa e l’attore Cosimo Alberti ora mai testimonial del Premio. La serata si è conclusa con lo slogan meglio na’ tammurriata ca’ na ‘guerra’ tutto per te se’ fatt” Marcello Colasurdo.