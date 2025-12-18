Natale a Palazzo Reale: ecco l'albero dei desideri

Non solo turisti, anche molte scuole scelgono Palazzo Reale per le uscite didattiche prima delle festività natalizie. Tanti gli studenti presenti anche oggi nello storico palazzo di piazza Plebiscito. Ad accogliere i ragazzi in questi giorni il grande albero dei desideri, posizionato proprio ai piedi dello scalone reale conferendo all'ingresso un'atmosfera natalizia particolarmente suggestiva.
Accanto al grande albero è stata posizionata anche una scatola dorata dove i visitatori possono consegnare messaggi con desideri e pensieri.
“Vogliamo coinvolgere i nostri visitatori in questo clima di Natale e dopo l'Epifania pubblicheremo alcuni di questi pensieri”, spiega Tiziana D'Angelo, direttrice delegata di Palazzo Reale.
Studenti in visita a Palazzo Reale
Come detto, però, in questi giorni che precedono le festività anche tanti studenti che “proprio prima di Natale vengono qui, a Palazzo Reale, a conoscere la storia della propria città, della propria Regione e attraverso le varie mostre ed esposizioni vengono anche aspetti importanti della cultura napoletana dell'ultimo secolo”.