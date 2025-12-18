Campania, Fico: Comparone nuovo capo di Gabinetto Da Roma a Napoli, scelto il nuovo consigliere diplomatico di Fico

Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. “Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo. Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”, afferma il presidente Roberto Fico.

Chi è Francesco Comparone

Napoletano, classe 1972, laureatosi in giurisprudenza alla Federico II Docente presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari "Silvano Tosi" (Università di Firenze), vanta anche incarichi didattici in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università "Federico II" di Napoli e presso l'Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive (ARSAE). Dalla gestione del personale a Montecitorio al ruolo chiave come vice Capo di Gabinetto del ministero di Giustizia dal 2023, Francesco Comparone torna a Napoli dunque al fianco del neo presidente della Regione Roberto Fico.