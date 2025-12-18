Carceri: +Europa, domani delegazione in visita a Napoli Poggioreale

Una delegazione di +Europa, guidata dal vicesegretario nazionale Rosario Mariniello e dal vicepresidente dell'Assemblea nazionale Michele di Lorenzo, effettuerà una visita alla casa circondariale di Napoli Poggioreale domani, venerdì 19 dicembre. Al termine della visita, alle ore 12, si terrà un punto stampa davanti al carcere. La visita fa parte dell'iniziativa lanciata al livello nazionale dal partito 'Meno Carcere Più Giustizia' che mira, "con una serie di visite negli istituti penitenziari, a riportare - si legge in una nota - attenzione politica, ascolto e garanzie di diritto in luoghi dove troppo spesso la Repubblica abdica al proprio ruolo".
