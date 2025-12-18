America's Cup: prefetto, ci sono i presupposti per vincere la sfida saranno coinvolte 2500 persone

"A Napoli ora ci sono tutti i presupposti per vincere un'altra grande sfida". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenendo oggi all'evento all'Istituto Marie Curie di NAPOLI 'America's Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione' parlando dell'America's Cup e di quanto si sta facendo per la città di Napoli. "Anche a Scampia - ha ripreso il prefetto - stiamo vincendo un'altra bella sfida che è stata vinta grazie al metodo della collaborazione istituzionale che parte dagli enti locali, dal Comune e dalla Regione". Per l'America's Cup, ha sottolineato di Bari, "si tratta di una sfida che si sta riempiendo di contenuti" giorno dopo giorno Un evento "che si si inserisce in un percorso diverso, più ampio". Il prefetto ha evidenziato che per l'American's up saranno "coinvolte 2500 persone che verranno dall'estero e la prefettura ha già realizzato un protocollo per i permessi di soggiorno".