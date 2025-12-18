Minorenne arrestato per furto aggravato e resistenza: ecco cosa è successo L'intervento degli agenti del commissariato San Paolo

Gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via Terracina, hanno notato un giovane a bordo di un motociclo spinto da due persone in sella ad un altro scooter.

Gli stessi, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga lasciando cadere al suolo il veicolo spinto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, il 16enne, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ancora, dagli accertamenti eseguiti gli operatori, hanno appurato che il motoveicolo era stato asportato poco prima. Per tali motivi, l’indagato è stato arresttao mentre il veicolo restituito al legittimo proprietario.