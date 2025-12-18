Politano: "Se stiamo bene possiamo vincere contro qualsiasi avversario"

L'esterno del Napoli è tornato titolare nella vittoria in Supercoppa col Milan

politano se stiamo bene possiamo vincere contro qualsiasi avversario
Napoli.  

Matteo Politano, ala del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine della partita vinta per 2-0 contro il Milan, risultato che ha garantito alla squadra l'accesso alla finale della Supercoppa 2025: "Fallo di Rabiot? Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e la palla non la poteva mai prendere. Accettiamo la decisione dell'arbitro e pensiamo alla partita. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata a grandissimi livelli, tutti uno-contro-uno su cui siamo stati veramente bravi. Fase difensiva? In una partita del genere, quando ci metti attenzione e voglia di difendere tutti insieme a partire da Rasmus, si fa difficile per le altre squadre venirci a far gol. Oggi siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista, penso che abbiamo già meritato questa vittoria. Oggi abbiamo messo una grande cazzimma, abbiamo ritrovato le energie e quando stiamo bene fisicamente e mentalmente è dura per tutti quanti".

