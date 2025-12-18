Torre del Greco: La fiaccola olimpica in città Anche la città del corallo ospiterà il momento del percorso della torcia

Mario Pepe

Saranno Vincenzo Marquez, Ciro Nappi, Filippo Marano, Andrea Luciano, Andrea Camera, Vincenzo Ferraioli, Vincenzo Fontanella, Igino Avventurato, Melchor de Palau, Wei Dong, Camilla Buonomo, Alessandro Esposito, Christian Vignes, Rossella D’Angelo, Lorenzo Giordano, Elvira Capuano, Aurora Fiammia, Ettore Cascone, Marika Scotellaro, Fabrizio Pagnotta, Mirco Samuele Ciuffreda, Anna Laura Carotenuto, Gian Luca Iannuzzi, Raffaella Saetta, Domenica Marsico, Gianpaolo Vinci, Ferdinando Squarciafico, Claudio Erasmo, Vincenza Loffredo, Massimo Pignalosa, Olena Palamarchuk, Amdriy Andreyev, Mario Lambiase, Daniele Palescandolo e Geremia Esposito i 35 tedofori che martedì prossimo porteranno la fiaccola olimpica di Milano-Cortina nel suo passaggio a Torre del Greco.

Anche la città del corallo infatti ospiterà il momento del percorso della torcia diretta verso le sedi che ospiteranno le Olimpiadi invernali dal 6 al 22 febbraio prossimi. Con 7,47 chilometri da percorrere, i vari protagonisti della staffetta che collegherà il trasferimento da Torre Annunziata ad Ercolano in direzione di Napoli completeranno la distanza (stando a quanto previsto dagli organizzatori) in poco più di un’ora e mezza, con ingresso previsto nella zona del “palazzone” alle 9.37 e uscita dalla città all’altezza dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Fiorillo programmato alle 11.10.

Trentasette le frazioni programmate, di circa 200 metri ognuna: la fiaccola transiterà per via Nazionale, poi a via Purgatorio la carovana olimpica svolterà sulla Circumvallazione, che sarà percorsa interamente, per poi percorrere l’ultima parte di corso Vittorio Emanuele.

Per tale ragione, il dirigente del settore autonomo di polizia municipale ha prodotto un’apposita ordinanza. Il dirigente Gennaro Russo, con il provvedimento sottoscritto, ha istituito per martedì 23 dicembre il divieto di circolazione dalle 9 alle 12 in via Nazionale, via Purgatorio, Circumvallazione e corso Vittorio Emanuele (dall’intersezione con via Circumvallazione fino al territorio di Ercolano).