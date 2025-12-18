Di Lorenzo: "Il Napoli c'è. Abbiamo dimostrato il giusto spirito" Il capitano del Napoli commenta la vittoria contro il Milan nella semifinale di Supercoppa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in seguito al successo per 2-0 contro il Milan, risultato che garantisce l'accesso alla finale della Supercoppa 2025: "Al di là di qualche battuta d'arresto, il Napoli c'è stato anche quest'anno. Stasera abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dello spirito, dell'atteggiamento, nel darci una mano. Siamo contenti, vediamo domani sera chi affronteremo in finale, sono due grandi squadre. Cercheremo di vincere. Secondo me abbiamo fatto davvero un'ottima partita, abbiamo fatto bene quando c'era da difendere e siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi".