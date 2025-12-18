DonatoriNati della polizia: giornata di donazione di sangue a Napoli L'appuntamento è per domani 19 dicembre

Domani, in via Guantai Nuovi nei pressi della questura di Napoli, l'associazione DonatoriNati della polizia di stato, ha organizzato una giornata di donazione di sangue per un “Natale di solidarietà”.

"Speranza e solidarietà" è lo slogan che sintetizza, in questo periodo di festività natalizie, lo spirito di solidarietà e amore che caratterizza DonatoriNati e la polizia.

Attraverso un gesto semplice, ma di enorme valore civile e morale, si può alimentare la speranza di salvare una vita. "Ti aspettiamo… donaci un po' di te per regalare un sorriso a chi lotta per la vita".