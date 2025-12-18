Sorpresi in casa con droga e armi: arrestato 24enne e denunciato il padre Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina e munizionamento nonché per furto di energia elettrica.

In particolare, gli agenti del commissariato Dante, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno notato un giovane che stava uscendo da un’abitazione e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una bustina di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in questione, in cui vi erano il 24enne e il 52enne, dove hanno rinvenuto 8 involucri di marijuana, 2 involucri di hashish, 13.750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con 3 monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 videocamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, una pistola semiautomatica e 42 cartucce di diverso calibro.

Inoltre, i poliziotti, con l’ausilio di personale dell’Enel, hanno accertato che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica; infine l’aquirente è stato sanzionato amministrativamente.