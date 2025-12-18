Sorpresi in casa con droga e armi: arrestato 24enne e denunciato il padre

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina e munizionamento nonché per furto di energia elettrica.
In particolare, gli agenti del commissariato Dante, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno notato un giovane che stava uscendo da un’abitazione e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una bustina di marijuana.
Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in questione, in cui vi erano il 24enne e il 52enne, dove hanno rinvenuto 8 involucri di marijuana, 2 involucri di hashish, 13.750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con 3 monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 videocamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, una pistola semiautomatica e 42 cartucce di diverso calibro.
Inoltre, i poliziotti, con l’ausilio di personale dell’Enel, hanno accertato che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica; infine l’aquirente è stato sanzionato amministrativamente.