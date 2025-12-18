Campania: Gennaro Sangiuliano eletto capogruppo FdI Regione Il voto all'unanimità

Gennaro Sangiuliano e' stato eletto all'unanimita' capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Campania, mentre Ira Fele sara' vice capogruppo. La decisione e' stata assunta dal gruppo al completo riunito nella sede del consiglio regionale, dove oltre all'onorevole Cirielli erano presenti Ira Fele, Gennaro Sangiuliano, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Fabbricatore, Raffaele Pesacane, Ettore Zecchino. La riunione - spiega una nota - e' stata anche l'occasione per un'ampia ricognizione sui temi della politica regionale. "Accolgo come un grande onore - ha detto Sangiuliano - l'indicazione fatta dai miei colleghi e ringrazio l'onorevole Cirielli per aver proposto il mio nome. Lavoreremo per le istanze dei cittadini della Campania tenendo presenti le nostre visioni programmatiche. Siamo coscienti di grandi e impellenti emergenze che attanagliano la Regione a cominciare dalla Sanita' e i trasporti. La nostra sara' un'opposizione intransigente ma aperta alla soluzione dei problemi comuni".