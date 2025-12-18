Supercoppa, la notte d'Arabia sognando la finale Azzurri tra poco in campo contro il Milan: obiettivo la finalissima di lunedì

La notte araba di Ryad sarà l'orario di cena in Italia: un giovedì di Supercoppa per il Napoli, che alle 20 sfiderà il Milan nella semifinale del mini torneo che mette in palio il primo trofeo stagionale. Saranno le 22 in Arabia Saudita, palcoscenico scelto dalla Lega di Serie A per tentare di sponsorizzare il calcio italiano. Le promesse di spettacolo arrivano solo dal campo, visto che sugli spalti ci sarà il consueto pubblico neutrale. Non resta che tifare da casa, per spingere gli azzurri alla finale di lunedì contro una tra Inter e Bologna, in campo domani sera, sempre alle 20.

Conte ha già vinto la Supercoppa due volte con la Juventus, così come il Napoli, che si gioca il trofeo per la sesta volta dopo due successi e tre finali perse. L'allenatore azzurro sta pensando di rilanciare Politano titolare, ma con una formula tattica inedita: l'esterno potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo a destra, giocando quindi a tutta fascia, mentre il capitano sarebbe dirottato nel terzetto difensivo al posto di Beukema. Una soluzione a trazione anteriore, che consentirebbe di tenere sia Lang che Neres dietro Hojlund. Spinazzola a sinistra prenderà il posto di Olivera, mentre Lobotka tornerà titolare a centrocampo.